El SEP alerta de falta de previsió per cobrir les jubilacions

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat de l’Ensenyament Públic alerta sobre una borsa de docents “sota mínims”. Sergi Esteves, secretari general, va expressa ahir, després de l’assemblea d’inici de curs del sindicat, que els 900 treballadors actuals del sistema educatiu no són suficients per cobrir les vacants futures previstes. “El que més ens preocupa és l’arribada progressiva de les jubilacions. El pic arribarà el 2030 i avui no estem preparats”. També avui hi ha problemes, però: “Si un o dos professors d’una especialitat agafen la baixa, no hi ha ningú que els pugui substituir. Els alumnes queden descoberts”. Les especialitats més exposades són català, ciències i matemàtiques. Esteves també va remarcar que les ràtios són altes, “sobretot a la segona ensenyança i el batxillerat”. Pel que fa als interins, aquests representen un 14% del total de la plantilla. El secretari general confia que Govern publiqui edictes per “estabilitzar places”.