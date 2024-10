Roba perfums per valor de 1.300 euros al Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

1.300 euros en perfums i cosmètics es va endur un turista de 36 anys, després d'un robatori al Pas de la Casa. El lladre, pertanyent a un grup procedent de França i identificat per la policia per delictes similars, va ser detingut dijous a la tarda, segons s'informa des del departament policial. De fet, sobre ell pesava una ordre de recerca i detenció des del mes de febrer, quan van succeir els fets. A l'home se l'acusa com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni.