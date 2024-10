Quinze homes i quatre dones comencen les proves de selecció per ser agents de policia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dinou aspirants a nous agents de la policia van començar ahir al matí el procés de selecció per cobrir 11 places, 3 de nova creació i 8 corresponents a vacants per jubilacions i excedències sense reserva de plaça. Dels 19 candidats, 15 són homes i 4 són dones.

Les proves físiques van tenir lloc ahir al matí a l’Estadi Comunal. Proves que consisteixen en nou exercicis al llarg d’un recorregut que combina obstacles amb diverses voltes a l’estadi, tal com va explicar el sergent Sergi Lechuga, cap del Grup de Formació. Els homes han d’aconseguir completar el circuit en menys de 13 minuts i mig i les dones, en menys de 16. Es tracta de barems que són un estàndard en l’àmbit europeu per a una “condició física que ha de ser mitjana-alta per poder desenvolupar la tasca policial”, va afegir el sergent. A la tarda, els dinou aspirants van fer el test de resistència.