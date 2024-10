El PS demana retardar un any la cessió obligatòria dels pisos

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El PS demana que es retardi un any l’entrada en vigor de la cessió obligatòria dels pisos buits per poder fer “la tasca informativa i de contacte amb els propietaris” i que la mesura sigui “dissuasiva” i no “coercitiva”. “L’entrada en vigor de la mesura no serà automàtica en la cessió, dubto que abans d’un any aquests pisos estiguin al mercat”, va indicar la presidenta parlamentària del grup, Judith Casal, en la roda de premsa de presentació de les esmenes, que són 25, a la llei òmnibus. Entre altres mesures, també advoquen pel manteniment de les llicències als habitatges d’ús turístics (HUT) vigents amb el marc previ, que un 20% del sòl urbanitzable vagi directe al parc públic o per un augment de les multes i les taxes a les plusvàlues immobiliàries.