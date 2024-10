La plantilla de metges del servei d’urgències es consolida amb 35 places

El BOPA publicava aquesta setmana edictes per a processos de selecció destinats a cobrir quatre places de metge a urgències, entre vacants i llocs de nova creació. Es tracta de la consolidació de llocs de treball ja existents per tal d’estabilitzar una plantilla que ara per ara es considera suficient per donar cobertura a les necessitats assistencials després de les incorporacions més recents; contractacions fruit dels canvis organitzatius amb la separació de l’equip de SUM que atén les emergències a l’exterior del servei pròpiament hospitalari. Suma concretament 35 places de metge a jornada completa. Hi ha una plaça que pot estar coberta amb més d’un metge, precisa el SAAS, perquè hi ha alguns professionals contractats a temps parcial. La distribució implica que s’hagin de cobrir cada dia nou posicions entre el mateix servei d’urgències, el SUM, el Pas de la Casa i el localitzable. I el procés de consolidació no s’acabarà amb els edictes vigents sinó que hi haurà alguna regularització més “els propers mesos”.

La plantilla es considera dimensionada per al flux d’activitat de tot l’any, sense necessitat de reforços per a la temporada hivernal. Tradicionalment la temporada de neu suposava un pic major a conseqüència de l’atenció als esquiadors accidentats. Però les dades apunten que han desaparegut les diferències entre l’afluència d’usuaris durant l’hivern i l’estiu per l’augment destacat de la pràctica d’esports de muntanya durant tot l’any.

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) constata la major estabilitat de la plantilla d’un servei tradicionalment molt tensionat, però reivindica que encara és “justa” i que “qualsevol baixa afecta amb una sobrecàrrega d’hores extra”. Per això el sindicat considera que caldria una plaça de més per cobrir les eventualitats que es produeixen durant l’any. A més, el portaveu de l’organització, Jordi Samsó, recorda que la separació del SUM encara és incompleta perquè el segon equip, el que ha de sortir en cas que coincideixin dues emergències a l’hora i si es necessita l’helicòpter per atendre i traslladar el pacient, encara està lligat a l’atenció a l’hospital i, per tant, deixar-la si és que han de fer una intervenció a fora. Samsó va reivindicar que falta aquest pas per disposar d’un servei d’emergències extrahospitalàries amb estructura diferenciada com el que existeix en d’altres territoris.

UN ANY DE CANVIS

La materialització de la separació del SUM va arrencar el novembre de l’any passat i el mateix mes es va implantar l’anomenada derivació inversa per solucionar un dels mals del servei, l’atenció a patologies menors pròpies de l’atenció primària però que acabaven a urgències i contribuïen a col·lapsar-les. La derivació inversa consisteix que els sanitaris del triatge que avaluen en primer terme al pacient el rediregeixen al metge referent si consideren que no necessita de l’assistència d’un facultatiu de manera urgent i amb el compromís que ha de ser atès en un màxim de 48 hores. Una derivació que ha de comptar amb el vistiplau del propi usuari. La valoració del sindicat sanitari és que l’efecte sobre la càrrega de feina està sent discret.

EL PERSONAL

1. Processos per consolidar places

El SAAS ha convocat edictes per consolidar quatre places de metge d’urgències i estabilitzar la plantilla. El procés de regularització continuarà properament.

2. Una plantilla dimensionada per a tot l’any

L’hospital apunta que la plantilla està dimensionada per a l’atenció durant tot l’any i una afluència d’usuaris que s’ha equiparat entre hivern i estiu.

3. Reforç per fer front a les eventualitats

El sindicat defensa que la plantilla encara és “justa” i reivindica un reforç per tal que casuístiques com baixes no derivin en sobrecàrrega d’hores extra.