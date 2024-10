MoraWealth arriba a San Sebastià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

MoraWealth, la societat de valors del Grup MoraBanc, especialitzada en la gestió patrimonial personalitzada, ha arribat a Donostia-Sant Sebastià com a part del seu pla estratègic de creixement al mercat espanyol. Després d'estar a Barcelona i Madrid, la firma ha escollit Euskadi com a territori per continuar reforçant la seva presència, oferint un enfocament proper a la gestió de patrimonis, destaca l'entitat. Haimar Lopez Eguzquiza i Iñigo Azpiazu seran els agents financers de la firma al País Basc.

MoraBanc va organitzar un esdeveniment ahir, que va comptar amb diferents personalitats del món de la banca d'Euskadi. En aquest esdeveniment, Lluís Alsina, CEO del Grup MoraBanc, va destacar que: “Estem molt il·lusionats de ser presents en una ciutat meravellosa com Sant Sebastià. Volem aportar valor basant-nos en un concepte innegociable per al nostre grup: la confiança mútua, fonamental per al creixement conjunt de l'empresa i dels nostres clients.”

L'arribada de MoraWealth a Donostia-Sant Sebastià respon a la voluntat de MoraBanc de seguir creixent a Espanya, amb una presència sòlida a les principals ciutats del país. A més, el grup ha fet aquest any diversos moviments corporatius, com les adquisicions de Tressis i del Banc Europeu de Finances, encara pendents d'aprovació reguladora, que reforçaran la seva posició al sector financer espanyol. L'objectiu de MoraWealth és seguir creixent en volum, sense perdre de vista la seva essència de banca personalitzada i a mida.