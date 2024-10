Mor la turista de 79 anys atropellada per una furgoneta al Pas

La turista de 79 anys atropellada ahir a primera hora de la tarda al Pas de la Casa va morir a l’hospital, van informar des del centre sanitari. La dona va patir lesions molt greus en ser colpejada per una furgoneta a l’avinguda del Consell General del Pas de la Casa, a cinquanta metres del despatx de la policia, en un aparcament d’autobusos. La víctima va ser atesa inicialment al lloc dels fets pels serveis d’emergència i va ser traslladada en un helicòpter medicalitzat a l’hospital, on no va poder superar les greus ferides que havia patit. El centre mèdic va fer pública la defunció de la dona poc després de les quatre de la tarda.

La policia va ser alertada del sinistre a les 12.44 hores i fins al lloc dels fets es van traslladar diverses patrulles del cos de seguretat, dos camions de bombers i una ambulància del SUM. L’accident es va produir quan el conductor de la furgoneta de matrícula andorrana s’incorporava a la via i va atropellar la dona que creuava el carrer en aquell moment, segons el servei d’ordre. El grup d’investigació d’accidents de trànsit de la policia treballa per determinar les circumstàncies del sinistre.

D’altra banda, el conductor del vehicle que va bolcar dimecres al vespre a la carretera del Riu Blanc d’Encamp va ser detingut després d’accident. La policia va informar ahir que l’home, un resident de 48 anys, tenia el permís retirat per ordre judicial i a més va donar positiu en la prova d’alcoholèmia que se li va fer després del sinistre.

Els fets van passar a les 20.54 hores quan el conductor va perdre el control i va bolcar el cotxe, un BMW, de matrícula andorrana. La carretera estava mullada per la pluja i el conductor va resultar ferit lleu, i va ser traslladat a l’hospital en una ambulància del SUM, on va ser donat d’alta dimecres mateix. En el sinistre no es va veure implicat cap altre vehicle. El sinistre va ser molt espectacular perquè es tracta d’una via on se circula lentament. El conductor va sortir pel seu propi peu, una mica atordit, i tenia sang al rostre a causa d’un cop al cap. Els mateixos vianants es van encarregar de regular el trànsit fins que va arribar la policia i els agents de circulació. El vehicle va quedar encastat contra la porta d’un edifci de nova construcció, on encara no viu ningú.

Un altre accident va tenir lloc a les 3.26 de la matinada d’ahir a la carretera de l’Obac. Quan va arribar la policia el conductor havia marxat, després de deixar el vehicle abandonat. La policia treballava per poder identificar-lo.