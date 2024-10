Les vendes de pisos cauen mentre els preus es disparen

El preu per metre quadrat arriba a màxims històrics; 5.419 euros, i contant. La xifra es va donar ahir a la presentació de l’estudi que va encarregar el Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). Paradoxalment, la previsió de l’expert de la Universitat de Saragossa i encarregat de fer l’estudi, Lluís Fabra, és que els preus seguiran a l’augment “a curt termini” mentre les compravendes continuaran desplomant-se.

Els últims 5 anys, els preus de l’habitatge han tingut un creixement del 12% anual, mentre que les compravendes s’han anat reduint a ritmes similars. Per exemple, si es compara la situació actual amb la que hi havia fa un any, es desprèn que les transaccions han baixat un 14%. El fenomen el va explicar Fabra, que va afirmar que “els preus sempre són els últims a arribar a la festa” i que les pujades i baixades de l’oferta i la demanda no es reflecteixen als preus fins a dos anys després.

“La situació actual del mercat immobiliari està allunyada de la sensatesa”

Lluis Fabra, Especialista de la UZ





Fabra va definir la situació del mercat com una “allunyada de la sensatesa”. “L’objectiu de la vivenda és que sigui el més accessible possible i, sense tenir dades de l’evolució dels salaris, dubto que puguin atendre augments del 12% anual”, va dir Fabra, que va dir que un creixement natural i que “doni confiança al comprador i al venedor”, hauria de situar-se entre el “-2 i el 3% anual”. La bona notícia és que l’expert va aventurar que “aviat”, quan la gent tingui necessitat de vendre i vegi que no pot a causa dels preus, aquests baixaran. Això sí, la situació no s’espera que canviï els pròxims mesos.

“El mercat mostra com l’activitat s’ha reduït i es nota una lleugera de baixada de preus”

Gerard Casellas, President de l’AGIA





D’altra banda, el preu mitjà de la vivenda de compra és de 865.788 euros entre els 1.925 pisos que hi ha al mercat. Els preus més habituals se situen entre els 500.000 i el milió d’euros (36%) i la mida més habitual de les vivendes és d’entre 100 i 150 metres quadrats. La parròquia on es troben els preus més dispars és Canillo, on a més també hi ha més concentració dels pisos més petits (60 metres quadrats).

El president de l’AGIA, Gerard Casellas, va valorar l’informe per la part positiva. “El mercat mostra com l’activitat s’ha reduït i ja es nota una tendència lleugera de baixada de preus” abans que s’acabi d’ajustar a l’activitat del mercat, que pot tardar dos anys a equiparar-se, va puntualitzar.

La situació del mercat no preocupa a l’AGIA a l’hora de l’arribada dels temporers. “Penso que aquest any passarà el mateix que ha passat els altres anys perquè les empreses que més necessitats tenen -esquí i serveis- s’encarreguen d’acollir als treballadors”, va explicar Casellas, que va afegir que no han notat molta demanda de temporers al col·legi. En aquest sentit, va dir que molt troben pis “a través d’amics” o altres vies alternatives.

L’AGIA presentarà un informe com el d’ahir semestralment per fer un seguiment del mercat de l’habitatge que sigui una “referència” i va animar que es comparteixin més dades que van faltar a l’estudi.