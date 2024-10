La Fira de Sant Ermengol estrena ubicació de la mostra de formatges

Publicat per Cynthia Sans Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 30a edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de La Seu va obrir portes ahir a la tarda amb el canvi d'ubicació de les parades de productes làctics. Les casetes de fusta dels més de 50 artesans que se situaven cada any en la zona poliesportiva de la ciutat, s'han traslladat enguany fins al centre i estan distribuïdes en la part exterior del passeig Joan Brudieu. Per a facilitar la circulació dels visitants, la distribució és a un sol costat del carrer i a l'interior del passeig hi ha instal·lades taules i cadires per a realitzar les degustacions còmodament.

L'objectiu de la prova pilot que duu a terme enguany l'ajuntament és el d'acostar la mostra al centre de la ciutat. El recinte va obrir la venda de les degustacions ahir a la tarda i la fira segueix avui. La nova localització va ser ben rebuda pels artesans, que esperen que l'afluència de visitants creixi més que els altres anys i puguin arribar així a un record de vendes. La fira s'allargarà fins demà i compta amb artesania, gastronomia, cultura i comerç.