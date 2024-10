Detingut un turista per agredir una menor i amenaçar-ne un altre amb una navalla

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 18 anys va ser arrestat dijous al migdia, a Ecaldes-Engordany, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral i contra la llibertat, després que agredís una menor a un parc de Sant Julià. Segons explica l'informe de la policia, els fets es van produir una nit de setembre, a un parc infantil de la parròquia laurediana, on els dos implicats es trobaven tranquil·lament, quan el turista, va arribar i va agredir la noia de 17 anys. En aquest moment, el seu acompanyant, també de la mateixa edat, es va interposar per defensar-la, i el jove de 18 anys va treure una navalla i el va amenaçar de mort. La noia agredida va ser atesa al Servei d'Urgències, des d'on es van denunciar els fets a la policia.