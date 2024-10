Arrestada per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,51 i insultar els agents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut aquest divendres a la matinada a una dona de 36 anys que conduïa amb una taxa d'alcoholèmia de 2,51, i amb un vehicle que presentava diversos danys, segons ha informat el cos de seguretat aquest matí. Una vegada informada dels resultats de la prova, la conductora va començar a insultar els agents, reaccionant de forma violenta i resistint-se a la detenció, motiu pel qual també se la va acabar arrestant com a presumpta autora de delictes contra l'honor i la funció pública.

Un altre conductor, de 22 anys, va ser arrestat per donar positiu en drogues. Durant el control, els agents van trobar restes de cocaïna al cotxe, i per aquest motiu també va ser detingut com a pressumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Arran de la seva declaració, un altre home de la mateixa edat va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, ja que el conductor havia manifestat que havien anat junts a comprar la droga.

Detingut amb 0,3 grams de cocaïna a la frontera

Aquesta setmana, a la frontera del riu Runer, la Policia ha detingut un turista de 35 anys que es trobava en possessió de 0,3 grams de cocaïna.

El cos de seguretat també ha arrestat un altre home, de 39 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per identificar-se amb un passaport fals.