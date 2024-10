Accions per millorar i reforçar els serveis sanitaris entre Andorra i l'Occitània

Publicat per Agències Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

"S'està treballant perquè Andorra pugui ser membre associat del 'Réseau Onco-Occitanie' per millorar els serveis a pacients afectats de càncer", ha manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el 8è Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània, en resposta a les declaracions fetes pel president de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, el passat dimecres. "Aquí tenim un exemple més de tota la feina que s'està fent, i en podríem citar altres, precisament per millorar l'atenció i la qualitat dels pacients de càncer al nostre país", ha mencionat. De fet, aquesta és una de les múltiples accions sanitàries que s'han parlat durant la reunió.

La trobada, celebrada avui a la seu de Ràdio Andorra, ha servit per iniciar les converses perquè els habitants francesos a prop del Pas de la Casa puguin beneficiar-se del nou servei de pediatria de la regió, així com s'ha acordat reforçar la cooperació entre el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i el centre hospitalari universitari de Tolosa per "ampliar els serveis de salut disponibles per a pacients andorrans".

La carretera de l'Hospitalet tancarà el 4 de novembre



Els treballs del paraallaus de la carretera N-320 que uneix el Pas de la Casa amb l'Hospitalet-Pret-l'Andorre estan sota "els terminis prevists", encara que només es fan les obres durant la temporada d'estiu, on es va habilitar una carretera alternativa que estava tancada. "És una carretera on hi ha un perill evident d'allaus, fins i tot més que en altres. Durant la temporada d'hivern es tornarà a tancar, s'aturaran els treballs del corredor i es tornarà a transitar per la carretera habitual", ha relatat Espot.

El gran perill que suposa la carretera, els quals encara persisteixen, provoca que les autoritats no puguin obrir-la durant els mesos més crítics. "Cada vegada veiem més la llum al final del túnel", ha mencionat Espot. Així doncs, el tancament està previst a la nit del 4 al 5 de novembre. En relació amb les obres, per l'any 2025 s'haurà de construir el mur i el plafó de la galeria.

Aprofitant la trobada s'ha convocat un comitè estratègic de les carreteres per tractar l'evolució del desenvolupament dels acords internacionals sobre la millora de la viabilitat de l'N-20, N-320 i N-22. L'acord signat l'any 2022, on s'esmenten els treballs d'envergadura per millorar les connexions i escurçar els trajectes Tolosa-Andorra i Perpinyà-Andorra, inclou les tres carreteres nacionals esmentades i l'N-106. Espot ha recalcat que, des del Govern, s'està fent un esforç pressupostari important amb una inversió total de 20.000.000 d'euros per a les obres, les quals tindran un impacte directe "en la mobilitat de les persones, mercaderies i en l'economia i el benestar dels nostres ciutadans".

L'executiu ha demostrat la seva voluntat de participar en la millora de les connexions ferroviàries de proximitat i el transport entre l'Hospitalet i Andorra.

Els controls per frenar el contraban



Una de les qüestions prioritàries parlades ha estat l'augment del contraban de tabac en el darrer any. Segons ha revelat Durand, l'any 2023 es van entrar unes 15 tones de tabac andorrà a França, mentre que, enguany, se n'han comptabilitzat vuit. Així doncs, ambdues regions han valorat positivament la duplicació dels controls duaners amb les patrulles mixtes, fet que ha "incrementat els decomisos de tabac". "L'objectiu que compartim és lluitar de manera incansable i molt ferma contra el contraban de tabac i tot el que comporta des de la perspectiva de la seguretat dels nostres territoris", ha al·legat Espot.

D'altra banda, les autoritats nacionals han informat la delegació francesa els continus treballs sobre la modificació de la llei de control de les mercaderies sensibles. Així doncs, es preveu implementar una limitació en el nombre de cartons de tabac que es poden pagar en efectiu, un aspecte "important" que contribuirà a les accions prèviament esmentades. "Contribuïm a ser rigorosos amb totes les mesures que han posat en marxa les autoritats andorranes", ha assenyalat Durand, destacant el treball quotidià de la policia i el reforç de la presència de la Gendarmeria francesa a la frontera per l'any vinent, a causa de l'augment de contrabandistes que passen "a peu".

Pel que fa al control a les fronteres, el cap de Govern ha recordat que s'estan negociant amb la Comissió Europea una exempció envers l'aplicació estricta i taxativa de les entrades i sortides de l'espai Schengen cap a un país tercer (EES). "Hi ha un mandat de negociació i hem informat de quin era l'estat d'avançament d'aquestes negociacions, crucials per la viabilitat i pel flux turístic del país", ha incidit, afegint que la part francesa continua tenint una posició favorable respecte a les condicions d'excepció.

Els monuments de la construcció del coprincipat, al patrimoni mundial de la Unesco



El Govern, amb l'ajuda d'Espanya i França, prepara una candidatura multinacional per incloure monuments vinculats amb la construcció del coprincipat a la llista del Patrimoni mundial de la Unesco. El Diàleg Transfronterer ha servit per poder fer un punt de situació, en què s'ha demostrat que els treballs avancen de manera satisfactòria amb l'objectiu de presentar una candidatura sòlida per ser la guanyadora.

Quant a la promoció cultural, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha pogut presentar una proposta de programa per una visita de treball dels responsables de l'àmbit de l'Occitània al país. Aquesta servirà per poder identificar les oportunitats de col·laboració entre els sectors culturals dels territoris i com a "punta de llança", segons ha qualificat Espot, per aprofundir en la cooperació transfronterera.

Economia i digitalització



L'entitat Andorra Business i els seus homòlegs occitans ha estat un dels eixos centrals de la reunió, on han identificat possibles sinergies en les indústries culturals i creatives, la innovació en l'esport i el desenvolupament de la tecnologia lligada a l'educació, entre altres. Així doncs, s'ha destacat el webinar d'Andorra Digital del pròxim 29 de novembre adreçat als diferents actors occitans. A més, s'estan explorant col·laboracions amb French Tech a Tolosa i Montpelier.

D'altra banda, s'han tractat el grup de treball d'economia en referència a la salut. L'estratègia andorrana es basa en el turisme de salut, la digitalització, les 'start-ups' i la biotecnologia per poder respondre a les necessitats de la gent gran.

Tràmits del parc eòlic del Pic del Maià



Finalment, s'ha mencionat que el procés de consultes del parc eòlic del Pic del Maià continua els seus tràmits, mentre l'executiu espera el resultat de les consultes internes de la part francesa, les quals arribaran en les pròximes setmanes.

Cal recordar que la infraestructura de transició energètica permetrà abastir un 10% de la producció d'energia nacional mitjançant les fonts d'energia renovables. El cap de Govern ha esmentat que és "molt coherent" amb els compromisos nacionals i internacionals des de "la perspectiva de la transició energètica i de la lluita del canvi climàtic", ha conclòs.