292 residents aconsegueixen la nacionalitat andorrana entre març i juny

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La població del país segueix creixent, i amb ella la dels ciutadans que es nacionalitzen. Tal com va informar el departament d’estadística, el segon trimestre de l’any 292 residents van obtenir el passaport del Principat, dels quals 147 el van obtenir amb plens drets, i la resta, 145, ho van fer de manera provisional, a l’espera de renunciar a la nacionalitat anterior.

Si es tenen en compte aquelles persones que l’han obtingut amb plenitud de drets, 99 la van adquirir per origen i les altres 48 per adquisició. D’aquestes últimes, gran part (70,8%) han estat adquirides per haver tingut residència durant 20 anys, i la resta és per matrimoni (18,8%) i per altres motius (10,4%). Si es destria per sexes, en les nacionalitats per residència els homes corresponen a un 61,8% del total, mentre que les dones representen el 38,2%. Pel que fa al matrimoni, els homes suposen un 55,6% i les dones, 44,4%.