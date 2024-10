Set milions per a 82 nous pisos de lloguer

Verificat per

Govern engega tres processos de licitacions simultanis per un valor aproximat de set milions d’euros a tres edificis destinats al lloguer de preu assequible. Dos estan situats al coll d’Ordino i l’altre a Escaldes-Engordany, que en total aportaran 82 nous habitatges a la bossa que l’executiu posarà al mercat. Les dues infraestructures d’Ordino sumen un total de 48 habitatges i es preveu que estiguin acabats a finals del 2025 o principis del 2026.

Tal com va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, els edificis són contigus a la carretera del coll d’Ordino i s’obtenen en qualitat de lloguer i l’altre de compra. L’edifici de lloguer és l’antic hotel Arbella, el qual s’haurà de rehabilitar per modificar el seu ús hoteler cap al residencial i atorgarà 25 pisos. Els altres 23 pertanyen a l’edifici del costat, que actualment només està acabat exteriorment i no disposa de cap distribució interior. En els dos casos, la licitació es farà mitjançant concurs nacional i un termini d’execució de dotze mesos.

Futurs pisos de lloguer assequible a Ordino.Fernando Galindo

Dels set milions, prop de dos milions d’euros es destinaran al tercer edifici, situat l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany. Aquest edifici, a diferència dels altres, té una tipologia diferent perquè és d’obra nova i compta amb la participació conjunta de la corporació comunal i l’executiu, que el març del 2023 van signar un conveni de col·laboració mitjançant el qual Govern es comprometia a fer l’edificació en una parcel·la de 800 metres quadrats cedida gratuïtament pel comú. La corporació que encapçala Rosa Gili s’ocuparà de les plantes del pàrquing soterrades i les plantes baixes mentre que Govern construirà fins a sis plantes, els treballs dels quals es dividiran en dues fases per adequar-los als ritmes dels del comú. De fet, mentre es duu a terme aquesta licitació de la primera fase, Govern tirarà endavant amb la licitació de la segona abans que acabi la inicial per tal d’imprimir velocitat a les obres, les quals oferiran 34 pisos i se’ls espera pel 2026.

Guillem Casal va recordar que l’objectiu del Govern és anar habilitant pisos als edificis que s’han adquirit en els últims mesos per poder treure al mercat 400 habitatges del parc públic en un termini de tres anys.

8.000 DOSIS CONTRA LA GRIP

La campanya de vacunació de la grip i la Covid-19, que s’iniciarà el 21 d’octubre, comptarà amb 8.000 dosis per la grip i 2.880 per la Covid-19. De les de la grip, 3.000 van destinades als menors de 65 anys i 4.900, als majors.

MILLORES AL REFUGI DE L’ILLA

El Govern invertirà 30.000 euros en el refugi de l’Illa a la Vall del Madriu per reposar les bateries del sistema elèctric fotovoltaic de l’espai.

“TORTUGA” OBLIGADA A L’ESQUÍ

Per tal de dotar de més seguretat els infants durant l’esquí escolar, s’incorpora el protector d’esquena homologat –conegut com a tortuga– de forma obligatòria.