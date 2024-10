El PS vol que es reservi per llei un 20% del sòl urbanitzable al parc públic

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata ha presentat aquest matí les esmenes a la llei òmnibus amb una clara incidència en reforçar l'habitatge del parc públic de preu assequible. En aquest sentit, volen que es reservi per llei un 20% del sòl urbanitzable al parc públic amb una modificació de la llei d'ordenament territorial. "Volem que la llei reculli que un 20% de cada unitat de sòl urbanitzable sigui per als pisos d'habitatge del parc públic", ha indicat la consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela. De les 25 esmenes en total, la formació les ha dividit per blocs.

Continuant amb habitatge, també han inclòs un article que fa referència sobre la funció social de la propietat, una esmena de modificació a la llei de l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) per tal que sigui l'ens qui faci la compensació econòmica de la renda i retardar l'entrada en vigor de la cessió obligatòria dels pisos buits en un any, per dur a terme la tasca de parlar amb la propietat i no implementar la mesura des del moment zero. "L'entrada en vigor de la mesura no serà automàtica en la cessió, dubto que abans d'un any aquests pisos estiguin al mercat", ha dit la presidenta parlamentària del grup, Judith Casal.

Pel que fa als habitatges d'ús turístics (HUT's), el PS vol que s'agilitzi el procés de renovació de les llicències amb les condicions anteriors –és a dir, que no hi hagi retroactivitat– i que s'estableixin criteris objectius de qualitat dels HUT's. A més, critiquen que Govern canviï les condicions i que sigui "una cancel·lació encoberta", ha manifestat Casal, que ha apuntat que "jurídicament ens feia por el canvi, no podem fer responsable els propietaris de la mala decisió de liberalitzar el règim dels HUT's de DA". Quant a la matèria tributària, el grup demana un augment de les plusvàlues en la compravenda immobiliària de fins al 20% per a les transaccions menors de dos anys i que es doblin les multes que havia fixat el Govern. "Hem de ser valents a l'hora de taxar la inversió estrangera especulativa", ha dit el president del partit, Pere Baró.