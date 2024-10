La Festa de la Universitat aplega 80 persones

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La desena edició de la Festa de la Universitat ha aplegat a una vuitantena de persones. Com cada any, l'UdA ha organitzat aquesta jornada per "fomentar la cohesió entre els membres de la comunitat universitària". Els assistents han arrencat el matí amb un esmorzar i un joc col·lectiu organitzat pels estudiants. Per cloure la festa s'ha preparat un dinar a la plaça de la Germandat. La novetat d'enguany ha estat la creació d'un perfil de la Universitat a TikTok,