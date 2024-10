Estrasburg tanca el cas del vot judicial a les generals

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Punt final a l’afer del vot judicial a les eleccions generals de l’abril del 2023. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d’Estrasburg desestima la demanda de l’advocat Emili Campos per suposades irregularitats durant el procediment, fet que suposa una decisió definitiva i que no té cap més recorregut possible. La via europea va ser la darrera estació d’una petició en què el lletrat defensava que no existien les garanties suficients en la custòdia dels vots i demanava la impugnació dels comicis. En el text de demanda, Campos va indicar que considerava que s’havien vulnerat diverses disposicions del Conveni Europeu de Drets Humans.