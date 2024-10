El desplaçament a l’Assemblea del Consell d’Europa costa 8.800 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El desplaçament de la delegació del Consell General a Estrasburg per participar en l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va suposar una despesa de 8.870,88 euros, segons la informació feta pública ahir al butlletí del parlament. L’import inclou els bitllets d’avió, els desplaçaments fins a l’aeroport, i l’estada a l’hotel dels quatre consellers generals que van participar en les sessions, així com del tècnic del Consell General que els va acompanyar. L’estada va començar el diumenge 29 de setembre i va finalitzar el divendres 4 d’octubre per assistir a la sessió plenària de tardor de l’Assemblea Parlamentària.

El Consell General va fer pública aquesta informació perquè l’obliga el fet que l’import adjudicat és superior a 7.500 euros. L’adjudicatària de la gestió va ser l’agència A Mida Viatges.