Casal defensa l’atenció actual dels pacients de radioteràpia

El portaveu del Govern i ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, va defensar ahir “l’acompanyament” actual que reben els malalts de càncer que han de sotmetre’s a un tractament de radioteràpia a l’estranger (a Barcelona o a Tolosa, generalment). Casal considera que l’atenció dels pacients és la idònia per la situació en què es troben, “personalitzada i molt ben parametritzada”.

Preguntat per la caiguda del projecte del centre de radioteràpia, finalment descartat, el portaveu va al·legar que el motiu de la no construcció de la unitat és “purament mèdic i tecnològic”. El Govern no es vol arriscar a construir un servei d’alt cost que quedi “obsolet” amb el temps i no es pugui actualitzar.

L’Associació Andorrana Contra el Càncer va lamentar al Diari aquesta setmana que el Govern “ha oblidat el tema” i “ha enganyat els malalts de càncer”, ja que el projecte havia estat programat i encaminat en el passat. Assandca, a més, assegurava que el trasllat dels pacients a Barcelona o Tolosa implica un alt cost personal, “físic i psicològic”.

Ahir, per cert, la mateixa entitat va anunciar la celebració de l’11a edició de la Caminada contra el càncer, que tindrà lloc el 27 d’octubre. El president d’Assandca, Josep Manel Saravia, va indicar que enguany es vol arribar als 2.000 participants. L‘objectiu de la iniciativa és donar visibilitat a la malaltia i els pacients.