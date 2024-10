Cap professional acreditat al Registre d’Artistes de Govern

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cap artista professional ha estat acreditat al Registre d’Artistes. Així ho ha fet saber el Govern, a través d’una resposta escrita, a la pregunta de la presidenta suplent del partit socialdemòcrata, Susanna Vela. Tot i que hi ha hagut interès per part de quatre artistes, com exposa l’executiu a través del Butlletí del Consell General publicat ahir, de moment no hi ha hagut cap registre.

El Govern ha comunicat que, com a acció per promoure els beneficis econòmics i socials de l’Estatut de l’Artista, té previstes reunions informatives amb els diversos col·lectius amb la intenció d’informar sobre l’Estatut, així com resoldre dubtes. Una iniciativa, d’altra banda, proposada per part de la Comissió de seguiment de l’Artista.

Des de Cultura s’informa que es demanarà als departaments del Govern corresponents la informació relativa a la normativa vigent en matèria tributària per analitzar l’adequació de l’Estatut de l’Artista en aquest àmbit.