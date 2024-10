Brusel·les assumeix la gestió d'un pis buit per destinar-lo al lloguer social

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Per primera vegada Brussel·les ha requisat un pis buit privat per destinar-lo al lloguer social. Aquesta intervenció es deu gràcies a una nova normativa que permet que les autoritats en qüestió puguin assumir la gestió de l'habitatge de manera temporal. Un sistema semblant al que vol fer servir el govern d'Andorra amb la llei Òmnibus. En aquest cas, les institucions han aconseguit assolir un acord amb el propietari, però la llei permet fer-ho sense el seu consentiment.

Perquè es pugui donar aquesta situació, la normativa indica que els pisos, com a mínim, han d'estar 12 mesos desocupats. A més, en cas de ser necessàries unes reformes perquè l'immoble compleixi la normativa, Brussel·les les pagarà per avançat, però serà el propietari qui s'haurà de fer càrrec i tornar-ho al cap de nou anys amb els lloguers rebuts. Aquesta reforma ha estat impulsada per fer front a la crisi de l'habitatge a Bèlgica i ja hi ha en tràmit més de mig centenar d'expedients més.