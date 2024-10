Andorra referma el seu compromís amb la digitalització i els drets dels infants a la UIP

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dijous ha finalitzat la 149a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) que s’ha celebrat des de dilluns a Ginebra, Suïssa. Al llarg de la setmana, Sandra Codina, subsíndica general, i els consellers generals Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Carolina Puig han participat en diversos debats i comissions, refermant el compromís del Principat amb la digitalització, els drets dels infants i el multilateralisme.

El debat general centrat en com “Aprofitar la ciència, la tecnologia i la innovació per a un futur més pacífic i sostenible”, ha comptat amb la intervenció de la subsíndica general que ha remarcat els esforços que s’estan fent a Andorra en la formació en competències digitals perquè la tecnologia beneficiï a tots els col·lectius. Codina també ha incidit en el fet de la protecció de les dades, la navegació segura i la regulació de les noves tecnologies. La subsíndica ha conclòs la seva intervenció destacant la transformació digital actual en l'economia, que pot esdevenir en un motor de progrés que permeti construir una societat més pròspera.

Carles Naudi ha ressaltat el compromís d’Andorra per promoure la llengua francesa en els fòrums internacionals en la trobada de parlamentaris membres de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia. Per la seva banda, la consellera general Carolina Puig ha detallat la legislació vigent relativa a la protecció dels infants i adolescents a Andorra, així com, els compromisos internacionals del país en aquest aspecte i la cooperació en la lluita contra el treball infantil en el debat sobre el treball infantil i el treball forçat.

Al llarg de tota la setmana, la UIP en conjunt ha adoptat la resolució sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en la democràcia, l’estat de dret i els drets humans, debatuda i treballada en la comissió on ha participat la consellera general Carolina Puig. I també la resolució per promoure el multilateralisme com a eina per resoldre conflictes i reptes globals.