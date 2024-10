Acord unànime dels grups per limitar les pensions més altes

La reunió de la comissió legislativa de seguiment i sostenibilitat de les pensions de la CASS va acordar, de forma unànime entre tots els grups parlamentaris, limitar les pensions màximes. Sense entrar en detall, l’acord de les formacions legislatives s’ha de desenvolupar en les següents reunions que s’han establert amb els càlculs sobre les cotitzacions i l’impacte en el sistema de pensions. “Hi haurà acord segur, s’ha de decidir quina part ha d’anar a contribuir en la solidaritat del sistema de les pensions”, va dir la vicepresidenta de la comissió, Judith Casal.

Tanmateix, en la reunió també es va tractar la proposta de llei per corregir la llei dels pressuposts que ateny el tipus d’increment de les pensions per als no residents. Des del Partit Socialdemòcrata, la mateixa Casal va proposar que aquest fos igual a l’increment de l’IPC del país per tal de “no incórrer en possible discriminació”, va dir la presidenta parlamentària socialdemòcrata. No obstant això, l’esmena del PS –que va comptar amb el suport de Concòrdia– no va fructificar perquè DA va tombar-la per imposar aquest increment d’acord amb la mitjana del l’IPC del continent. S’ha de recordar que aquest tema va sortir a la palestra per una esmena que es va aprovar en la Llei del pressupost, la qual bloquejava la revalorització de les pensions dels residents no residents.