Abandona el cotxe després d'accidentar-se a la carretera de l'Obac

Els serveis d'emergència s'han trobat un vehicle buit quan s'han desplaçat aquesta matinada a la carretera de l'Obac alertats per un accident. La policia ha explicat que van rebre un requeriment a les 3.26 hores per un sinistre de danys materials per la zona de la benzinera i els agents no van trobar la persona que conduïa el vehicle.

Els agents van fer una recerca pels voltants de la zona de l'accident però no van localitzar ningú. El servei d'ordre ha fet ja gestions per trobar el propietari a nom del qual figura el vehicle accidentat però de moment no ha estat identificat per poder esclarir el que va succeir.

Els bombers també van acudir al lloc dels fets però no van fer cap intervenció perquè no hi havia cap persona. El vehicle es va enfilar per les proteccions de fusta, segons ha indicat el cap de guàrdia, i van ser els efectius del COEX els que es van fer càrrec de retirar-lo.