El SAAS obre convocatòries per consolidar nou metges

Fernando Galindo

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) necessita consolidar nou places de metges i metgesses, per aquest motiu, la parapública ha publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) diferents convocatòries de vacants per contractar als nous especialistes. El servei necessita consolidar quatre persones al servei d'urgències, dos metges especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia, un professional en cirurgia pediàtrica, i dos metges o metgesses especialistes en medicina intensiva. El SAAS també preveu contractar una persona per una plaça de tecai i dos administratius.

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del correu electrònic del SAAS, especificant la plaça a la qual es vulgui optar, dins un termini màxim de 15 dies naturals a partir d'avui.