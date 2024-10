El pressupost del 2025 tornarà a incomplir la regla d'or

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal de l'administració general per a l'exercici 2025 tornen a incomplir la Llei de la regla d'or en les normes referents a la imposició directa i a la despesa corrent. El Tribunal de Comptes ha fet públics els citats objectius, que eleven al 49,6% el pes dels impostos directes respecte la totalitat de la recaptació tributària (la Llei fixa el topall en el 40%) i que fixa en el 8,3% la taxa de creixement de la despesa corrent (la Llei marca que no ha de crèixer més que el PIB). El Tribunal de Comptes precisa que la legislació "no estableix cap mecanisme correctiu per a quan es donen aquests incompliments, en contraposició amb els incompliments de la limitació d'endeutament i de la despesa màxima permesa". L'objectiu de deute de l'administració general per al 2025 és del 32,2% sobre el PIB (el topall és el 40%) i el de despesa màxima permesa és de 668,64 milions.

L'objectiu del Govern és modificar la Llei de la regla d'or per adaptar-la a un nou context econòmic que impulsa la recaptació tributària directa a l'alça.