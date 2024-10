Marsol veu en la innovació una opció per redreçar l’habitatge

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La innovació com a salconduit per redreçar la problemàtica de l’habitatge. Aquesta és la idea que va posar en relleu la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en el tret de sortida al City Science Summit 2024 (Cimera Científica de Ciutats). “De cara a l’any que ve, des de Govern volem impulsar més tot aquest sector”, va declarar Marsol, que va afegir que “pot ser la solució a molts dels problemes actuals com l’habitatge”. La demòcrata va destacar que està previst destinar entre 500.000 i 1.000.000 d’euros del pressupost anual a aquest camp.