L'ús del protector d'esquena serà obligatori per a tots els infants durant l'esquí escolar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ús del protector d'esquena, popularment coneguda com a "tortuga", serà obligatòria per a tots els infants durant l'esquí escolar a partir d'aquest curs. Així ho ha anunciat avui el ministre portaveu, Guillem Casal, amb la finalitat d'incrementar els elements de seguretat per evitar accidents greus i habituar els alumnes en la seva utilització. Aquesta obligatorietat provocarà que l'Executiu inclogui, a partir d'enguany, la "tortuga" com a material d'esquí de temporada subvencionat.

El consell de ministres també ha aprovat avui la renovació del conveni d'esquí nòrdic amb la societat Camprabassa, SA, explotadora de l'únic camp de neu que ofereix aquesta modalitat. L’objectiu del nou contracte és estipular els preus del forfet diari i l’hora de monitor per alumne i el préstec de material d’esquí de fons i raquetes amb aquesta societat, dels quals se’n fa càrrec el Govern i no repercuteixen en l’usuari, ja que forma part de l’activitat d’esquí escolar, amb un preu d'alumne per dia de 4,06 euros pel forfet escolar diari, 5,11 euros l'hora de monitor per alumne, i de 6,34 euros del préstec de material d'esquí nòrdic i raquetes.