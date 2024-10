La justícia agilitzarà els desnonaments

Verificat per

El ministeri de Justícia va presentar ahir un paquet de cinc mesures en forma de projecte de llei amb l’objectiu d’agilitzar la justícia. Les va explicar la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné. Entre les iniciatives destaca una modificació del Codi de Procediment Civil que permetrà suprimir la vista oral en cas de rebel·lia processal en els procediments per desnonament en els quals només hi hagi prova documental. Molné va explicar que “en la majoria dels casos, quan es decreta la rebel·lia processal la persona en qüestió ja ha estat desnonada”, però la llei fins ara contemplava que s’havia de celebrar una vista oral igualment per tal que el propietari pugui recuperar el seu habitatge. Amb la modificació, el tribunal podrà decidir, mitjançant l’aute que declari la situació de rebel·lia, que no se celebri el judici i declarar-lo vist per a sentència. La ministra va apuntar que la mesura neix de la necessitat actual del país. “Amb la situació de l’habitatge, no tenia sentit allargar els procediments més del compte”, va explicar Molné.

La segona mesura que es va presentar va ser la modificació de les normes de la llei qualificada de la justícia que permetrà facilitar la composició de les sales quan es donin situacions d’incompatibilitat, incapacitat temporal o altres casos que impedeixin als magistrats exercir la seva feina. En concret, Molné va fer referència a la figura del magistrat substitut, que servirà per garantir que en tot moment es puguin formar les sales a Corts i al Superior. La figura del substitut es trobarà mitjançant batlles o magistrats jubilats, emèrits o, en cas que no se’n trobi cap al país, podran ser cridats des d’Espanya o França sempre que hagin passat el concurs de mèrits. El canvi també contempla que els batlles puguin actuar en règim de suplència al Superior, tal com passa al Tribunal de Corts.

“Amb la situació de l’habitatge, no tenia sentit allargar els procediments més del compte”

Ester Molné, Ministra de Justícia



La figura del fiscal general també rebrà canvis. Fins ara, no hi havia res previst en el supòsit que el fiscal general estigués absent per qualsevol motiu. Amb la proposta de llei que es va presentar ahir, es contemplarà que sigui el fiscal adjunt amb més antiguitat el que assumeixi el càrrec durant el temps que duri la baixa, amb el corresponent augment en la retribució, segons va puntualitzar Molné.

En quart lloc, es modifica la llei qualificada del Codi Penal i la llei qualificada del Codi de Procediment Penal per fer ajustaments tècnics en els delictes de conducció sota l’efecte de les drogues i l’alcohol. Molné va dir que fins ara la policia només podia retenir el carnet de conduir a algú en cas d’accident. Amb el canvi d’ahir, també podran fer-ho en altres casos com delictes de conducció sota els efectes de substàncies. La retenció policial serà només durant el temps que es tardi entre la detenció i que el cas sigui jutjat, que en delictes de circulació sol ser d’un dia o dos, tal com va recordar Molné.

La cinquena i última mesura s’aplicarà l’any vinent amb la digitalització de la justícia i afectarà els temps de les notificacions electròniques. En cas que un detingut demani l’habeas corpus –quan algú considera que se l’ha detingut de manera il·legal o arbitrària– o hi hagi una petició de llibertat, el termini pel qual l’advocat es donarà per notificat baixarà a un dia en el primer cas i a dos en el segon per tal d’accelerar al màxim el procés. Pel que fa a la resta de notificacions, serà de cinc dies.

Els punts que es van presentar ahir són el preàmbul d’una mesura més important que arribarà a finals de l’any vinent. Molné va explicar que van detectar aquests errors treballant en el canvi del Codi de Procediment Penal que, entre altres mesures, modificarà la durada de la presó provisional, tal com reclamaven alguns advocats.

Abans d’aquest canvi, i “abans que s’acabi l’any”, s’aprovarà també una modificació del Codi Penal per tal d’alinear Andorra amb les Nacions Unides en matèria d’anticorrupció.

LES PROPOSTES

ELIMINAR VISTES ORALS

S’eliminen les vistes orals dels casos de desnonaments ja executats en els quals el demandat es declari en rebel·lia i no acudeixi dins dels terminis marcats a la Batllia.

CREACIÓ DE LES SALES

Més facilitat per formar tribunals en aquells casos en els quals els batlles o els magistrats no puguin exercir per motius d’incompatibilitat.

RETENCIÓ DEL CARNET

La policia podrà retenir el carnet a aquelles persones detingudes per delictes de conducció sota substàncies fins que el cas passi a Justícia.

FISCAL GENERAL

Es crea un sistema de substitució del fiscal general per atendre les situacions d’absència, d’impossibilitat o de vacant a través dels fiscals adjunts de més antiguitat.

NOTIFICACIONS RÀPIDES

En els casos en els quals es demani l’habeas corpus o hi hagi una demanda de llibertat, el període en el qual es doni a l’advocat per notificat es reduirà de cinc a un i dos dies respectivament.