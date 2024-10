Descens important de temperatures a partir de demà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges es mantindran durant tota la jornada de manera intermitent abans de l'arribada d'un front que farà baixar els termòmetres, segons anuncia Meteorologia. La previsió indica que avui hi haurà inestabilitat i precipitacions intermitents i per l'Atlàntic s'albira "el tàlveg que ens afectarà demà, amb aire fred en altura que provocarà un important descens de la temperatura". I és que la comparació amb les normals climàtiques indica que les mínimes estan aquest matí 6 graus per sobre de la mitjana climàtica i les màximes se situen en els paràmetres habituals.

El servei meteorològic informa que demà hi haurà pluges i la cota de neu baixarà dels 2.700 als 2.100 metres durant la tarda i la nit al nord del país, amb unes temperatures mínimes de 10 graus al centre del país i de 0 graus al Pas de la Casa, i màximes de 16 i 6 graus respectivament. Divendres continuaran les precipitacions i la cota de neu podria baixar als 2.100 metres i els termòmetres descendiran fins als 7 a Andorra la Vella i seran de 3 graus negatius al Pas. Per la banda alta s'arribarà a 14 graus al centre i 2 al Pas. Els registres d'avui a mig matí són superiors a 13 graus a la Comella, la central de FEDA i la Borda Vidal, i de 4,7 graus a les Antenes del cap del Port d'Envalira.

Meteorologia destaca que les ventades que van fer activar l'avís groc han arribat a 134,6 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets, de 82,1 a Perafita i de 69,8 al Roc de Sant Pere. Les precipitacions més abundants s'han registrat a Sorteny, amb 24mm, 17,5 a Perafita, 15,9 hi ha hagut al roc de Sant Pere, 15,2 a les Bordes de Setúria i 14,9 a la Comella.