Govern habilitarà 48 pisos de lloguer assequible a Ordino

Ordino tindrà 48 pisos de lloguer assequible repartits en els dos edificis contigus de la carretera del coll d'Ordino que el Govern va comprar i llogar fa un any. El consell de ministres ha aprovat avui l'adjudicació dels treballs dels dos immobles perquè estiguin acabats a finals del 2025 o principis del 2026.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que un dels edificis va ser llogat pel Govern, l'antic hotel Arbella, i s'haurà de rehabilitar per passar de l'ús hoteler que tenia a ús residencial. Els treballs de reforma permetran disposar de 25 pisos. El segon edifici, que està al costat del primer, va ser adquirit per l'executiu i només està acabat exteriorment. Les obres d'adequació de l'immoble serviran per fer 23 pisos. El bloc A, l'hotel, es va llogar per 3.638.178 euros, i el B, que no té cap distribució interior, va ser comprat amb fons públics per 3.524.466 euros.

Casal ha assenyalat que la partida prevista per aquests treballs és d'uns 7 milions d'euros, en els quals s'inclouen els 1,8 milions que es destinaran a la primera fase dels habitatges de lloguer assequible de l'avinguda del Pessebre.

Guillem Casal ha recordat que l'objectiu del Govern és anar habilitant pisos als edificis que s'han adquirit en els últims mesos per poder tenir al mercat 400 habitatges del parc públic en tres anys.