El Govern examina la idea de fer hores extres en altres sectors

Sobre la taula. En aquest punt es troba la proposta de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) pel que fa a la possibilitat que els treballadors temporers que entrin en la següent obertura de quotes per la temporada d’hivern puguin combinar les 40 hores de feina setmanal a l’empresa contractant amb més d’extres en firmes d’altres sectors. Així ho va indicar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que va puntualitzar que “no es tracta que treballin més, es tracta que les hores extres que la llei permet fer, les puguin fer a l’empresa en què treballen o en una altra empresa”.

No obstant això, des de l’executiu remarquen que encara no s’ha pres cap decisió respecte a una iniciativa que l’USdA ja va rebutjar a la reunió del Consell Econòmic i Social, espai en què la patronal va verbalitzar-la, celebrat dilluns. “Vam tenir fortes discrepàncies amb la proposta”, va manifestar aquell dia el líder sindical, Gabriel Ubach. “Nosaltres volem un país que sigui d’oportunitats, no d’esclavatge. Tothom fa 50, 60, 70 i 80 hores si cal per necessitat, i la més important i més greu avui dia és poder subsistir”, va apuntar.

Sobre la proposta de l’USdA d’evitar que els pisos deserts augmentin de preu més enllà de l’establert per l’IPC, Marsol va afirmar que no estan en aquesta fase encara, però no descarten poder treballar-ho. “Ens estem esforçant pel parc públic, que crec que és molt important, i ens estem esforçant amb aquesta llei òmnibus per fer aflorar pisos al mercat”, va recordar.