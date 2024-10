Ganyet liderarà el comissionat per a la cooperació pirinenca

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Executiu del Govern català va aprovar ahir la creació del Comissionat per a les relacions interpirinenques, liderat per Joan Ganyet. Treballarà en coordinació amb diferents administracions per harmonitzar les polítiques públiques de cooperació transfronterera i dissenyarà actuacions específiques per impulsar l’activitat econòmica, social, i en matèria d’infraestructures i de protecció del medi ambient als Pirineus.