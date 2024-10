Excrements al despatx de policia de la duana

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dependències de la policia a la duana del riu Runer tornen a tenir problemes. Els agents que hi treballen es queixen que no hi ha manteniment i que les condicions són les justes per poder-hi treballar. Si l’octubre del 2021 van estar un mes sense subministrament d’aigua, ara pateixen un embús als lavabos del soterrani que fa difícil l’estança. Fonts del cos es van queixar que no s’ha donat l’ordre de reparar-ho i que tota la porqueria –literalment– del vàter vessa i queda escampada per terra.

Sortosament, per dir-ho d’alguna manera, es tracta del bany destinat als detinguts –on són les cel·les–, i normalment no hi ha mai cap persona. Tanmateix, no es pot descartar que hagi de ser ocupada, amb la qual cosa la persona arrestada no podria utilitzar aquest lavabo. I el problema afecta també els funcionaris, que consideren que no poden treballar en un espai insalubre perquè, encara que ells són a la planta baixa, l’olor és present i lamenten que la part de les cel·les estigui tan deteriorada. La solució al problema passa per un camió cisterna que xucli tota la brossa acumulada –excrements inclosos– que ha deixat inutilitzat aquest espai.

Un dels lavabos de les dependències de la policia a la duana.

No és l’única recriminació. Els agents tampoc es troben confortables amb la bomba de calor que els hauria d’assegurar una temperatura adequada. Al·leguen que l’aparell s’alimenta de l’aire exterior i quan fa molt de fred no té prou potència per escalfar l’ambient.

És per aquest motiu que han posat com a reforç uns radiadors elèctrics que “incompleixen les normes del Govern sobre seguretat i estalvi energètic”, expliquen les fonts, que afegeixen que els caps de setmana es treballen 13 hores continuades “sense unes condicions mínimes”. A banda de l’exposat, s’exclamen perquè només tenen un microones per escalfar el menjar preparat. Tampoc aproven el manteniment que es fa: “Al despatx, que està obert 24 hores, hi ha una taula i quatre cadires que tenen vuit anys, algunes de les quals trencades”.

També hi ha queixes per al pis que els policies tenen per descansar al Pas de la Casa per la falta de manteniment. Sobretot hi faltaria, segons els agents, una capa de pintura “per tenir un entorn laboral en condicions”. Encara que desconeixen els motius pels quals no s’actua, intueixen que es tracta d’un tema de pressupost i d’estalvi, cosa que desaproven contundentment.