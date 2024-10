Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de vacunació de la grip i la covid-19 s'iniciarà el proper 21 d'octubre i finalitzarà el 31 de gener del 2025, amb la particularitat que aquest any es farà conjuntament i està adreçada a les persones majors de 60 anys, així com a aquelles de menors edats amb condicions de risc. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat en roda de premsa posterior al consell de ministres,, que el Govern disposa de 3.000 dosis de la vacuna contra la grip per a pacients entre 6 mesos i fins a 64 anys, i 4.900 per a majors de 65 anys, mentre que per la covid-19, l'executiu compta amb un total de 2.880 dosis.

Per poder rebre la vacuna caldrà demanar cita prèvia als centres d’atenció primària, a partir de demà. En el cas dels menors de 60 anys amb factors de risc, caldrà presentar la recepta del metge d’atenció primària. La campanya també preveu la vacunació de les persones que poden transmetre les malalties als individus d'alt risc, entre els quals destaquen els treballadors dels centres sociosanitaris que rebran els vaccins als seus llocs de treball. Pel que fa als treballadors de serveis comunitaris essencials i dels interns i treballadors del centre penitenciari, l’administració de les dues vacunes es farà seguint la mateixa operativa que s’ha organitzat els anys anteriors per a la vacunació contra la grip.