El Boudouhi, Mingorance i Quillacq opten a la plaça de jutge al Tribunal d'Estrasburg

Les tres candidates que Andorra té sobre la taula per optar a la plaça de jutge al Tribunal d'Estrasburg ja estan definides. Després que l'anterior llista quedés descartada, el Govern ha aprovat aquest dimecres la nova candidatura composta per Saïda El Boudouhi, Cannolich Mingorance, que ja van formar part de la terna anterior, i Patrícia Quillacq. El següent pas és enviar la llista al Panel Consultiu (PC) "amb la finalitat de renovar el mandat de jutge actual per Andorra, Pere Pastor". El comunicat emès per l'executiu exposa que sis representants tècnics i experts en la matèria han considerat que les tres candidates reuneixen "mèrits suficients per assolir la posició de jutge a títol d'Andorra".

Un cop el PC analitzi i doni el vistiplau s'enviarà la terna al Consell d'Europa. Al seu torn, la Comissió encarregada de l'elecció de jutges al Tribunal d'Estrasburg, es posarà en contacte amb les candidates per realitzar entrevistes personals a París. A partir d'aquí, la Comissió recomanarà quina és o són les millors candidates. En cas contrari, l'executiu haurà de tornar a presentar una nova llista.