Aparatós accident a Encamp amb un cotxe bolcat

Un aparatós accident ha ocorregut aquesta nit, al voltant de les 21 hores, al carrer riu blanc d'Encamp, quan un vehicle, de matrícula andorrana, ha bolcat, possiblement a causa de la pluja que provoca que la carretera estigui molla i patini. El cotxe, de la marca alemanya BMW i de color blanc, ha estat l'únic implicat en el succés.

Els bombers s'han desplaçat al lloc dels fets amb un camió i una ambulància, per atendre el conductor del vehicle, que hauria resultat ferit lleu a causa d'un cop al cap provocat per l'aparatós accident. Segons informa el cos de bombers, no hi hauria cap més ferit.