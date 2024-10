La primera inversió de l’N-260 serà a Montferrer per 260 milions d’euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La rotonda de l’N-260 a Montferrer avança amb la licitació de l’obra per un import de 841.613 euros, que va aprovar ahir el ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible per millorar “les condicions de seguretat existents en el tram, tant per a vehicles com per als vianants”, va informar el govern espanyol. La glorieta estarà situada al quilòmetre 230,700 de la carretera, al pas per Montferrer, i es destaca que es tracta d’una intersecció “molt utilitzada per la presència de diferents nuclis de població”. L’executiu veí va detallar que és la confluència de trànsit del nucli antic de Montferrer i la urbanització del Balcó del Pirineu per l’est, nuclis d’Aravell, Bellestar i Castellbò per l’oest, i altres instal·lacions com l’aeroport Andorra-la Seu. L’Estat espanyol i el govern de Catalunya han acordat aquesta setmana un paquet d’inversions en infraestructures viàries en la comunitat veïna.