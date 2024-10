Més de 800.000 euros per atraure el turisme de compres

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Shop in Andorra: Experts en Compres arriba a partir del 8 de novembre amb una visió centrada en el turisme prèmium i familiar, en una 11a edició que pretén assolir els 600.000 visitants al llarg del mes vinent. Segons va declarar el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació, “se cerca el turisme de 365 dies i de 360 graus”. “Volem vendre el país com un destí de compres que es combina amb els esdeveniments”, va confirmar la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra. Així doncs, l’entitat pretén continuar amb el festival, que serveix com a revulsiu per al comerç abans de la temporada d’hivern, que s’iniciarà amb un fòrum d’experts en compres amb ponències sobre el comerç.