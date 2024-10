Marsol destaca que Andorra s'està convertint en una "àrea d'innovació"

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra ha celebrat els deu anys de pertinença al City Science Network, una xarxa internacional de laboratoris, que forma part del Massachusetts Institute of Technology (MIT) amb el tret de sortida al City Science Summit 2024 (Cimera Científica de Ciutats). "És molt important. S'ha vist clarament tots els projectes que s'han desenvolupat i, sobretot, els que podem fer i tirar endavant", ha valorat la ministra de Presidència, Economia Treball i Habitatge, Conxita Marsol. En aquest sentit, el país és un dels pocs països on l'MIT té una presència continua, fet que aporta un valor afegit al territori de laboratori d'innovació i recerca. "De cara l'any que ve, des de Govern volem impulsar més tot aquest sector", ha declarat Marsol, afegint que pot ser la solució a molts dels problemes actuals com l'habitatge.

El país s'està convertint en una "àrea d'innovació", segons ha assenyalat Marsol, per la presència d'una gran diversitat i talent en aquest àmbit. "Creiem que és important continuar i, per l'any que ve, fer una aposta en aquest sentit", ha mencionat, destacant que està previst destinar entre 500.000 i 1.000.000 d'euros del pressupost anual. "El més important és posar-hi la primera partida i començar a dissenyar el projecte al City Lab", ha al·legat.

La cimera se celebra anualment a Boston (Estats Units) però amb motiu dels deu anys de treball d'Andorra i l'MIT, s'ha escollit el país com a seu oficial de la reunió. La benvinguda ha estat a càrrec de la gerenta d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo; el director del MIT City Science Lab, Kent Larson; i Marsol. "És una fita a la qual ha estat un camí d'aprenentatges continu, de provar projectes i d'anar compartint aquest coneixement amb aquests altres membres de la xarxa", ha qualificat Arroyo. Per la seva part, durant la seva intervenció, Larson ha destacat el gran potencial del país per la innovació i la iniciativa emprenedora, així com el model de vida.

"És el 10è any de col·laboració amb Andorra i ha estat tot un èxit, sobretot en els grans problemes mundials que hem explorat", ha esmentat Larson. La interconnexió també ha de ser una de les prioritats del país, segons ha declarat la gerent d'AR+I. "Estem creant una plataforma conjuntament amb el ministeri d'Agricultura per mesurar, per exemple, el malbaratament alimentari. Són dades que ens permeten prendre decisions més acurades a la realitat andorrana i que les podem obtenir gràcies a la col·laboració del MIT" ha comentat Arroyo. Finalment, s'ha mencionat que la voluntat entre el ministeri i el MIT es continuar treballant junts per donar la millor versió innovadora del país.

La proposta de l'USdA, en 'standby'



Durant el seu discurs, Marsol ha incidit en l'habitatge i la importància de poder acabar amb els problemes actuals sobre l'àmbit. "L'habitatge és un dels temes que prioritza el ministeri i el Govern en general" ha afirmat.

Demanada per la proposta de l'USdA d'evitar que els pisos deserts augmentin de preu més enllà de l'establert per l'IPC, Marsol ha mencionat que no estan en aquesta fase encara, però no descarten poder treballar-ho. "Ens estem esforçant pel parc públic, que crec que és molt important, i ens estem esforçant amb aquesta llei òmnibus per fer aflorar pisos al mercat" ha recordat, afegint que s'estan preparant per arribar al 2027 amb una línia clara i definida.

Les hores extres del CEA

Una altra qüestió que "està sobre la taula", segons ha confirmat Marsol, és la demanda de la patronal perquè els treballadors puguin fer hores extres. "No es tracta que treballin més, es tracta que les hores extres que la llei permet fer, les puguin fer a l'empresa que treballen o a una alta empresa" ha aclarit. Amb tot, encara no hi ha cap decisió presa al respecte.