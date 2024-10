Govern escurça els tràmits dels procediments per desnonament

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia ha presentat avui un paquet de mesures per agilitzar la justícia. En total han estat cinc que ha explicat la ministra Ester Molné en roda de premsa.

Entre les mesures, es modificarà el Codi de procediment civil per suprimir la vista oral en cas de rebel·lia processal en els casos de desnonaments en els quals només hi hagi prova documental. Això es tradueix en que en el cas que el demandat no aparegui en el termini per contestar la demanda, el tribunal podrà decidir que es declari la situació de rebel·lia processal i que no se celebri el judici oral i el procés quedi vist per sentència. Molné ha explicat que aquesta mesura servirà per agilitzar i alliberar pisos més ràpidament, ja que la situació de rebel·lia processal es dona un cop el desnonat ja ha abandonat el pis i ha estat recol·locat.

També es modifiquen les normes de la Llei qualificada de la justícia per tal de facilitar la composició dels tribunals en els supòsits d'incompatibilitats o d'incapacitat temporal o altres situacions per tal d'agilitzar la formació de les sales.

Els temps de les notificacions electròniques també s'han agilitzat. En cas que un detingut demani l'habeas corpus o hi hagi una petició de llibertat, el termini pel qual l'advocat es dona per modificat baixarà a 1 dia en el primer cas i a 2 en el segon. Mentre que per la resta de notificacions serà de 5 dies.

Com a quarta mesura, Molné ha explicat que s'habilitarà un sistema de substitució del fiscal general en cas de baixa.

Finalment, es modifica la Llei qualificada del Codi Penal i la Llei qualificada del Codi de procediment penal per fer ajustaments tècnics en els delictes de conducció sota l'efecte de les drogues i l'alcohol.