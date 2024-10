El fons de jubilació de la CASS s’enfila a 1.794 milions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La guardiola de les pensions ha tornat a créixer al setembre. El fons de reserva de jubilacions assoleix un nou rècord amb 1.794,42 milions acumulats gràcies als 26,75 milions que s’ha aconseguit per les inversions del setembre, segons les dades publicades ahir. Els resultats positius han estat possibles per la rendibilitat del fons, que suma un 6,06% aquest any, amb un 1,08% durant l’últim mes, i la dels últims 12 mesos és del 12,14%. Si es té en compte l’última dècada, la rendibilitat és d’un 29,11%. El total dels diners que s’han aconseguit des del 2012 per pagar les pensions als assegurats de la CASS corresponen a 912,4 milions de l’inici del fons, 453,9 milions del rendiment acumulat i 428,1 d’aportacions d’excedents de la branca de jubilació de la seguretat social.

Els gestors del fons de la CASS afirmen que “haver incrementat l’exposició en renda variable, en un entorn favorable, està sent positiu”. Les reserves estan invertides en un 61,2% en renda fixa i monetària, un 30,3% de la cartera està en renda variable i el 8,5% restant, en altres actius. I es ressalta que tant la renda variable com la fixa han tancat el setembre amb rendibilitats positives, un 1,02% i un 1,26% respectivament, recolzats per les baixades de tipus d’interès.