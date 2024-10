Els sindicats discrepen per les quotes de temporers de l’hivern

Ubach va indicar que van tenir converses prèvies amb el SEP sobre l’afer, però que les divergències han fet que les postures es distanciïn. “Del costat del SEP ens diuen que no es pot aturar l’economia del país. L’economia del país, com a sindicat, em preocupa fins a un cert punt”, va articular el secretari general de l’USdA, que va admetre que “tots sabem que hi ha necessitat de quotes” i que “ningú vol parar l’activitat econòmica del país, és evident, però no d’aquesta manera”. En aquest sentit, va apuntar que “quan veus que tothom mira cap a un altre cantó i ningú vol afrontar la realitat, arriba un moment que algú ha de fotre el cop de puny sobre la taula”. Un altre punt que també va reconèixer Ubach és que “evidentment, es debilita una mica la posició dels sindicats al Consell Econòmic i Social”, i es va reafirmar, però, en el fet que “nosaltres tenim molt clar quina és la nostra postura que hem mantingut durant tots aquests anys i amb què seguirem”.

“S’ha d’aturar l’arribada de mà d’obra estrangera en les condicions que hi ha actualment”

Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA





De la reunió entre Govern i els agents socials i empresarials que va tenir lloc ahir, es va acordar obrir 4.900 autoritzacions temporals per a la temporada d’hivern, prorrogables en un 30% en cas d’esgotar-se. Tanmateix, les quotes d’accés a les autoritzacions de residència i treball van situar-se en 900, també ampliables. Pel que fa a la CEA, el president, Gerard Cadena, es va mostrar satisfet amb la xifra malgrat ser un 10% inferior a la de l’obertura anterior –4.900 enfront de les 5.400–. “Són molt necessàries, si no s’aprovessin, la temporada d’esquí i hivern se’n ressentiria”.

LA CEA CONFIA A ACORDAR L'AUGMENT SALARIAL

“Hem de posar el focus sobre el salari mínim i segurament ens posarem d’acord a trobar una solució”. Amb aquest optimisme es va mostrar el president de la patronal, Gerard Cadena, quant a la presentació d’una proposta consensuada entre els agents econòmics i socials a Govern per l’augment salarial a la següent reunió de mitjan novembre. Un optimisme que prové, en part, perquè la conjuntura econòmica fa bufar el vent a favor. “Pensem que aquest any és més fàcil perquè la inflació ha baixat bastant”, va indicar Cadena, que va recordar que l’augment del salari mínim és “prioritari”. No ho veu tan a l’abast el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que creu que Govern tornarà a decidir la pujada. “A finals d’any veurem l’augment que decidirà Govern i si fa més cas als sindicats o a la classe mitjana, que no pas a la CEA”, va adduir, i va ressaltar que apunten que el mínim ja ha d’estar “per sobre, no sobre” els 1.500 euros.



Des de Govern, la ministra d’Economia, Conxita Marsol, va donar a entendre que l’objectiu de l’executiu és que el salari mínim pugi per sobre de l’IPC d’aquest any, que ha caigut fins a l’1,7% –un dels nivells més baixos dels darrers anys–. Malgrat no pronunciar-se específicament en aquest sentit, Cadena va expressar que tenen “l’esperança” que l’IPC es mantingui per sota del 2%.



Un altre dels aspectes que des de la CEA van ressaltar és la voluntat de posar fi a les “disfuncions” salarials que hi ha entre els treballadors de les empreses i els nouvinguts provinents de les quotes per “homogeneïtzar-los”. Des de la patronal indiquen que els salaris de quota es fixen segons la mitjana de la CASS en aquella categoria salarial. No obstant això, Cadena no va indicar si l’equiparació de sous es vol fer pel costat més alt o el més baix del llindar.