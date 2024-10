Càritas Andorrana i Càritas Diocesana d'Urgell col·laboren per gestionar els excedents tèxtils

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou pas de Càritas Andorrana per a la gestió dels excedents tèxtils del programa del Rober. Aquest matí, la ONG ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana d'Urgell perquè realitzi l'exportació de roba de la mà de la seva empresa Nougrapats. Així doncs, com informa el comunicat, serà aquesta societat qui s'encarregarà de recollir de forma periòdica l'excedent tèxtil als magatzems de Càritas Andorrana, gestionar els tràmits duaners i informar sobre el destí de la roba recollida. Amb aquesta iniciativa, a més, es permetrà la creació de nous llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social.

Durant el 2023, Nougrapats va gestionar 450 tones de residu tèxtil. Per la seva part, el programa Rober de Càritas Andorrana va recollir un total de 72 tones de roba.