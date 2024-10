Higini Cierco va pagar a una periodista implicada en una campanya del PSOE contra jutges i fiscals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Higini Cierco va pagar almenys 300.000 euros a una periodista involucrada en una operació de propaganda del PSOE contra jutges, fiscals i periodistes, segons publica El Confidencial aquest matí, assegurant que l'exmàxim accionista de BPA ha confirmat els pagaments en una conversa telefònica amb el diari espanyol. La informació indica que els diners van ser abonats entre 2022 i 2023 per transferències bancàries a un compte de la periodista P. L. L, que des de 2021 dirigeix un mitjà de comunicació.

El Confidencial destaca que Higini Cierco ha estat convocat pel PSOE per declarar a la comissió d'investigació del congrés dels diputats espanyol com a suposada víctima de les actuacions de la policia patriòtica espanyola durant el govern de Mariano Rajoy. El diari explica que Cierco ha assegurat que els pagaments corresponen a un contracte amb la periodista "pel qual ella es va comprometre a entregar-li proves de que la intervenció del banc en 2015 va ser el resultat d'una operació del PP per negar-se a proporcionar informació sobre els dipòsits de la família Pujol". La notícia recull declaracions d'Higini Cierco on manifesta que "el que necessitem és provar per tots els mitjans que vam patir un atropellament monstruós per una cosa en la que no teníem res a veure [en referència a l'operació Catalunya] i volem deixar clar que som inocents". L'ex màxim accionista de BPA afirma que la periodista no va proporcionar les proves esperades "i la relació va acabar. Ho vam deixar correr", segons la informació d'El Confidencial.

Higini Cierco nega que els diners abonats estiguessin destinats a cap altra finalitat i "desconeix que va fer la periodista amb els fons", segons la notícia. El Confidencial ressalta que la data d'inici dels pagaments el 2022 coincideix amb el moment que el PSOE va incloure Cierco entre els compareixents de la comissió d'investigació de l'anomenada Operació Catalunya per parlar com suposada víctima del govern del PP. La compareixença no es va arribar a fer perquè es van avançar les eleccions espanyoles.

El diari assenyala que una part dels diners, 100.000 euros, haurien anat als comptes d'una societat de l'empresari, J. P. D., que seria "una altra peça clau" de la campanya des de la direcció del partit del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I destaca que l'empresari titular de la societat on es van ingressar aquests fons està sent investigat per l'Audiència Nacional espanyola per frau en les subvencions públiques i blanqueig de capitals. Segons la informació aquest empresari col·labora amb el PSOE per obtenir dades sensibles i en els últims mesos hauria promès a empresaris, advocats i investigats en diferents casos de corrupció que podrien aconseguir una part de la indemnització que reclama BPA a Andorra i Espanya "si aportaven proves per demostrar la intervenció irregular del banc".