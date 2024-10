El PS confia que els col·legis professionals poden virar cap al sí a la UE

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, es mostra optimista amb el fet que els col·legis professionals puguin canviar el seu parer envers l’acord d’associació amb la UE, un compendi de col·lectius que ja ha mostrat públicament el seu rebuig a la possibilitat. “Entenc les seves pors, no crec que siguin pors que no toquin o siguin per un simple no”, va expressar el líder del PS en l’entrevista a Diari TV de dimarts passat, però també vol fer arribar un missatge de tranquil·litat als professionals i els empresaris liberals avisant-los que no s’hauran d’enfrontar sols a aquesta novetat provinent de l’assumpció del cabal comunitari.