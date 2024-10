L’executiu renova la concessió de la gestió de les depuradores

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Medi Ambient ha iniciat el procés per renovar la concessió de la gestió de les quatre depuradores nacionals (Sant Julià, Anyós, Canillo i Pas de la Casa) i de l’estació d’assecat tèrmic de fangs associat a l’estació de tractament sud. L’adjudicació actualment vigent es va aprovar a principis de l’any 2010 i per a 15 anys, amb la qual cosa s’esgota l’any que ve. A diferència de com es va procedir llavors, el concurs convocat –d’abast internacional i que permet a les empreses presentar les seves ofertes fins al proper 21 de novembre– integra totes les plantes en un mateix lot per a escollir un únic adjudicatari. La motivació recollida al plec de bases de la licitació per “optimitzar els recursos humans, materials, tècnics i econòmics”. L’actual concessió està dividida en dos lots: el sud, que explota la UTE ACCIONAAGUA-ECOTECNIC i el nord, en mans de la també UTE OMS-SACEDE-STREICH-TECNISA. El valor estimat del contracte que es proposa per a la propera concessionària és de 3,6 milions d’euros l’any. La durada de la concessió es planteja ara de més curta durada: quatre anys en un inici ampliables a un màxim de sis anys. Qualsevol de les dues parts pot denunciar la concessió 6 mesos abans que s’esgoti però l’obligació de l’adjudicatari és mantenir-se al capdavant de la gestió fins que l’executiu no tanqui un nou contracte.