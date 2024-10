Espanya invertirà 260 milions a l’N-260

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Estat espanyol i el govern de Catalunya han acordat aquesta setmana un paquet d’inversions en infraestructures viàries en la comunitat veïna, sent un desemborsament important per a la carretera N-260, la qual s’estén al llarg dels Pirineus i és la porta d’accés a Andorra. Com el mateix nom de la via, la inversió total ascendirà fins a la mateixa xifra: els 260 milions d’euros. Això sí, és una inversió que es farà al llarg d’una dècada i que suposarà una partida de 26 milions d’euros a l’any.