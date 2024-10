Inici fluix de la collita de bolets per les baixes temperatures

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’inici de la temporada de bolets no ha estat tan positiu com s’esperava. Les expectatives al Principat eren altes perquè hi havia previsió de pluges el llarg d’aquesta tardor, però les baixes temperatures registrades el setembre han provocat una menor proliferació, especialment a alta muntanya.