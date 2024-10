Els centres educatius van detectar 37 casos d’assetjament escolar durant el curs passat

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Educació va rebre 37 notificacions de casos d’assetjament escolar durant el curs 2023-2024. La xifra suposa un increment respecte dels dos cursos anteriors (2021-2022 i 2022-2023), amb el mateix nombre de casos: 21. Aquestes 37 situacions d’assetjament escolar són la suma de les detectades als tres sistemes educatius. El sistema on se’n van registrar més el curs passat va ser l’espanyol, seguit del francès i, en última posició, l’andorrà. La segona ensenyança és l’etapa en la qual se’n notifiquen més. L’increment de la dada es deu a l’activació de dues mesures durant el curs 2022-2023, els resultats de les quals es van començar a notar durant el curs següent. Les mesures en qüestió són la posada en marxa d’un telèfon d’atenció directa al qual podia trucar una persona observadora d’un cas d’assetjament i l’estrena de l’aplicació mòbil B-Resol, amb la qual l’alumne afectat pot dirigir-se per exposar una situació d’assetjament i demanar ajuda.

Les dades les han ofert aquesta tarda el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, i la directora d’Inspecció i Qualitat Educativa, Eugènia Duró. Bardina i Duró també han comunicat les dades d’absentisme del curs anterior (18 casos crònics i 47 de parcials o greus) i han detallat les modificacions aprovades dels decrets que regulen l’actuació en casos d’assetjament i absentisme. En aquest sentit, s’han redefinit els conceptes i s’han reformulat les casuístiques per adaptar-se amb més lògica a la situació de cada alumne (fins ara, per exemple, la sortida d’un alumne en horari escolar per assistir a una sessió de logopèdia era registrada com un cas d’absentisme).